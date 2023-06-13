Миколаївщина: ворог продовжує обстріли з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади у Миколаївській області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Миколаївський район. Вчора, 12 червня, о 12:32 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.
У місті Миколаїв, Первомайскому, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
За даними Генштабу, вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», 1 - знищено нашими захисниками.
Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.