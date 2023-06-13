Николаевская область: враг продолжает обстрелы из артиллерии

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"Николаевский район. Вчера, 12 июня, в 12:32 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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По данным Генштаба, ночью российская федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 - уничтожен нашими защитниками.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования “Калибр” по жилым домам в Харьковской области. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.