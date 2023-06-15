Николаевская область: россияне обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. За прошедшие сутки, 14 июня, российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Очакову и Очаковской громаде. Пострадавших нет, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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"Вчера, 14 июня, в 11:51 и 13:06 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома, многоэтажный жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Детали
Также враг в 15:06 наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Российские войска 12 июня обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области.