Николаевская область: россияне обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии

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"Вчера, 14 июня, в 11:51 и 13:06 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома, многоэтажный жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Детали

Также враг в 15:06 наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Российские войска 12 июня обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области.