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Враг обстрелял 21 раз приграничье Сумщины: три ребенка пострадали, есть разрушения

Киев • УНН

 • 805098 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В течение прошлого дня оккупанты совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксировано 98 взрывов. Пострадали три ребенка, также разрушениям подверглось админздание. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Враг обстрелял 21 раз приграничье Сумщины: три ребенка пострадали, есть разрушения

Детали 

Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская, Середино-Будская громады. 

По Глуховской громаде враг попал из минометов (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р.) Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.  

Эсманская громада оказалась под минометным огнем: 6 мин сбросил враг на территорию громады. 

В Белопольской громаде было зафиксировано  23 взрыва из миномета. Также был авиаудар с вертолета - пуск 9 неуправляемых ракет (НУРС) (9 взрывов). 

По Свесской общине россияне били из миномета – 4 взрыва. 

Середино-Будская община подверглась авиаудару с вертолета пуск 5 ракет типа «НУРС» (5 взрывов). Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия. 

В Николаевской громаде был зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов). 

В Краснопольской громаде также зафиксировали минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним 

По состоянию на 13:00 15 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Обошлось без жертв и разрушений. 

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