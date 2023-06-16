Враг обстрелял 21 раз приграничье Сумщины: три ребенка пострадали, есть разрушения

Детали

Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская, Середино-Будская громады.

По Глуховской громаде враг попал из минометов (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р.) Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Эсманская громада оказалась под минометным огнем: 6 мин сбросил враг на территорию громады.

В Белопольской громаде было зафиксировано 23 взрыва из миномета. Также был авиаудар с вертолета - пуск 9 неуправляемых ракет (НУРС) (9 взрывов).

По Свесской общине россияне били из миномета – 4 взрыва.

Середино-Будская община подверглась авиаудару с вертолета пуск 5 ракет типа «НУРС» (5 взрывов). Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.

В Николаевской громаде был зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

В Краснопольской громаде также зафиксировали минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним

По состоянию на 13:00 15 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Обошлось без жертв и разрушений.