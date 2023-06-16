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По Херсону і області росіяни випустили 223 снаряди, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 54 рази. Загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, пише УНН.

По Херсону і області росіяни випустили 223 снаряди, є жертви

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів. По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Доповнення

Херсонську область за 14 червня російські війська атакували 40 разів, було двоє поранених людей.

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