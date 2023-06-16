По Херсону и области россияне выпустили 223 снаряда, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 54 раза. Погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, также нанесли ракетные удары. По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения", - сообщил Прокудин.
Дополнение
Херсонскую область за 14 июня российские войска атаковали 40 раз, было двое раненых людей.