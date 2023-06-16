По Херсону и области россияне выпустили 223 снаряда, есть жертвы

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"За прошедшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, также нанесли ракетные удары. По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения", - сообщил Прокудин.

Дополнение

Херсонскую область за 14 июня российские войска атаковали 40 раз, было двое раненых людей.