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Враг за день трижды обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины - ОК "Север"

Враг за день трижды обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины - ОК "Север"

Киев • УНН

 • 567422 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. За день враг трижды из минометов и ствольной артиллерии обстрелял приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано 25 приходов. Обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших. Об этом в Telegram информирует ОК "Север", передает УНН.

Детали

По состоянию на 16:00 19 мая российские войска трижды обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей:

  • С 10:15 до 10:18 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Малушино. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
  • С 13:05 до 13:15 зафиксировано 20 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Блешня. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
  • Около 13:50 зафиксировано 2 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Карповичи. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Дополнение

Как сегодня сообщал УНН, в Сумской области во время осмотра воздушной линии 35 кВ «Юнаковка - Большая Рыбица» погибли трое работников АО «Сумыоблэнерго». Обстоятельства выясняются.

За 16 мая российские оккупанты совершили 21 обстрел Сумской области, били из минометов, артиллерии, гранатометов. Всего за последнюю неделю оккупанты обстреляли Сумскую область 110 раз

Российские захватчики за последнее время увеличили количество атак и на Черниговскую область. За последний месяц регион подвергся 35 обстрелам только с авиации.

Ночью во время ракетной атаки врага в Черниговской области сработала противовоздушная оборона. Украинские защитники уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщили в Минэнерго, на территории Черниговской и Сумской областей в результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей.

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