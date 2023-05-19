Ворог за день тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. За день ворог тричі з мінометів та ствольної артилерії обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 25 приходів. Обійшлось без пошкоджень інфраструктури та постраждалих. Про це в Telegram інформує ОК "Північ", передає УНН.
Деталі
Станом на 16:00 19 травня російські війська тричі обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей:
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- З 10:15 до 10:18 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Малушине. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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- З 13:05 до 13:15 зафіксовано 20 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Блешня. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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- Близько 13:50 зафіксовано 2 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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Доповнення
Як сьогодні повідомляв УНН, у Сумській області під час огляду повітряної лінії 35 кВ «Юнаківка - Велика Рибиця» загинули троє працівників АТ «Сумиобленерго». Обставини з'ясовуються.
За 16 травня російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області, гатили з мінометів, артилерії, гранатометів. Загалом за останній тиждень окупанти обстріляли Сумщину 110 разів.
Російські загарбники за останній час збільшили кількість атак і на Чернігівську область. За останній місяць регіон зазнав 35 обстрілів лише з авіації.
Вночі під час ракетної атаки ворога у Чернігівській області працювала протиповітряна оборона. Українські захисники знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як повідомили в Міненерго, на території Чернігівської та Сумської областей внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів.