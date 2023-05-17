Окупанти збільшили кількість атак на Чернігівщину – глава ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські загарбники за останній час збільшили кількість атак на Чернігівську область. За останній місяць регіон зазнав 35 обстрілів лише з авіації. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Більше року, як з Чернігівщини вигнали ворога. Та досі 49 населених пунктів області зазнають постійних обстрілів.
Останнім часом ворог збільшив кількість атак: за останній місяць 35 обстрілів лише з авіації", - повідомив Чаус.
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Також очільник Чернігівської ОВА зазначив, що з квітня минулого року від обстрілів російськими окупантами області загинуло 18 осіб, 17 - зазнали поранень.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу завдали 88 ударів по Запорізькій області, відомо про трьох поранених людей.
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