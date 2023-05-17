Рашисти хаотично обстрілюють Запорізьку область, є поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 88 ударів по Запорізькій області, відомо про трьох поранених людей. Про це поінформував голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів", - повідомив Малашко.
З його слів, відомо про 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, 2 удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, 4 атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці. Наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівки, будинки та інше майно людей.
"48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” - по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Окрім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.