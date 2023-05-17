Рашисты хаотично обстреливают Запорожскую область, есть раненые - ОВА

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"Рашисты хаотично обстреляли 16 приближенных к линии фронта городов и сел. За сутки нанесли 88 ударов", - сообщил Малашко.

С его слов, известно о 81 артобстреле по Гуляйполю, Орехову, Ольговскому, Зализничном, Преображенке, Малиновке, 2 ударах из РСЗО по Полтавке и Малиновке, 4 атаках с БПЛА по Полтавке и Малой Токмачке, авиаударе по Новоданиловке. На данный момент зафиксировано разрушение 51 гражданского объекта: машины, дома и другое имущество людей.

"48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь. Враг бьет по центру города, где все еще живут мирные жители. В поле неподалеку Успеновки получили ранения 34-летний тракторист и 61-летний агроном", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами “Калибр” - по гражданской инфраструктуре Николаева. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”, 13 крылатых ракет “Калибр” (2 ракеты подорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, “Искандер-М”), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.