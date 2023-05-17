Оккупанты увеличили количество атак на Черниговщину - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Российские захватчики за последнее время увеличили количество атак на Черниговскую область. За последний месяц регион подвергся 35 обстрелам только с авиации. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Больше года, как с Черниговщины выгнали врага. Но до сих пор 49 населенных пунктов области подвергаются постоянным обстрелам.
В последнее время враг увеличил количество атак: за последний месяц 35 обстрелов только с авиации", - сообщил Чаус.
Детали
Также глава Черниговской ОГА отметил, что с апреля прошлого года от обстрелов российскими оккупантами области погибло 18 человек, 17 - получили ранения.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки нанесли 88 ударов по Запорожской области, известно о трех раненых людях.
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