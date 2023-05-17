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Удар по Миколаєву: ворог поцілив у ТЦ та автосалон, одна людина постраждала - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Унаслідок нічного ракетного удару рф у Миколаєві руйнувань зазнав торговельний центр та автосалон. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата 

“Вчора вночі, 16 травня, о 23:08, м. Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару. Внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. 

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. 

Наразі відомо про одну постраждалу людину”, - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Також ворог учора атакував акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначає Кім. 

Нагадаємо 

Вночі повідомляли про вибухи у Миколаєві. 

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