Удар по Николаеву: враг попал в ТЦ и автосалон, один человек пострадал - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В результате ночного ракетного удара рф в Николаеве разрушениям подвергся торговый центр и автосалон. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Вчера ночью, 16 мая, в 23:08, г. Николаев подвергся вражескому ракетному удару. В результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.
Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.
Известно об одном пострадавшем человеке”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Также враг вчера атаковал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.
В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отмечает Ким.
Напомним
Ночью сообщали о взрывах в Николаеве.