Удар по Николаеву: враг попал в ТЦ и автосалон, один человек пострадал - ОВА

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“Вчера ночью, 16 мая, в 23:08, г. Николаев подвергся вражескому ракетному удару. В результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары.

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

Известно об одном пострадавшем человеке”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Также враг вчера атаковал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отмечает Ким.

Напомним

Ночью сообщали о взрывах в Николаеве.