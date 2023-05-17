Удар по Николаеву: враг попал в ТЦ и автосалон, один человек пострадал - ОВА

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В результате ночного ракетного удара рф в Николаеве разрушениям подвергся торговый центр и автосалон. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата 

“Вчера ночью, 16 мая, в 23:08, г. Николаев подвергся вражескому ракетному удару. В результате чего произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона, на этих объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары. 

Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Кроме этого, зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры. 

Известно об одном пострадавшем человеке”, - говорится в сообщении. 

Дополнение

Также враг вчера атаковал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отмечает Ким. 

Напомним 

Ночью сообщали о взрывах в Николаеве. 

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