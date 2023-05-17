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Минулої доби росіяни 21 раз обстріляли Сумщину: за останній тиждень зафіксовано 110 обстрілів області

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. За вчорашню добу російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області, гатили з мінометів, артилерії, гранатометів. Загалом за останній тиждень окупанти обстріляли Сумщину 110 разів. Про це повідомили у Сумській ОВА у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Лише за останній тиждень – за період з 8 травня по 16 травня 2023 року російські війська загалом з артилерійських та мінометних установок 110 разів обстріляли Сумську область.

За вчорашню добу ворог здійснив 21 обстріл – з мінометів, артилерії, гранатометів", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також в ОВА додали, що вночі та зранку минулося без обстрілів.

Нагадаємо

Російські окупанти за 16 травня вбили одного мирного жителя Донецької області, ще 7 людей в області дістали поранення.

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