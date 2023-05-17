Донеччина: окупанти вбили одного мирного жителя, ще 7 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські окупанти за 16 травня вбили одного мирного жителя Донецької області, ще 7 людей в області дістали поранення. У Святогірську було ексгумовано тіла 4 людей, загиблих під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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«За 16 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Окрім того, у Святогірську було ексгумовано тіло 4 людей, загиблих під час окупації. Ще 7 людей в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти за 15 травня вбили 4 мирних жителів Донецької області, ще 4 людей в області дістали поранення. У Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації.