Донецька область: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 4 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Російські окупанти за 15 травня вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 4 людей в області дістали поранення. У Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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«За 15 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - в Авдіївці. Окрім того, у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації. Ще 4 людини в області дістали поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти атакували місто Авдіївка, що на Донеччині, поцілили у лікарню. В результаті обстрілу загинуло четверо осіб.