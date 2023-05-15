росіяни завдали удару по лікарні в Авдіївці, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. російські окупанти атакували місто Авдіївка, що на Донеччині, поцілили у лікарню. В результаті обстрілу загинуло четверо осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці.
Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню", - йдеться у повідомленні.
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Також голова Донецької ОВА закликав мешканців Донеччини до евакуації.
"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - написав він.
Нагадаємо
Російські окупанти минулої доби застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення Донеччини, серед поранених - дитина.