россияне нанесли удар по больнице в Авдеевке, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. российские оккупанты атаковали город Авдеевка, что в Донецкой области, попали в больницу. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке.
Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу", - говорится в сообщении.
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Также председатель Донецкой ОГА призвал жителей Донецкой области к эвакуации.
"Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!", - написал он.
Напомним
Российские оккупанты за прошедшие сутки применили авиацию и "Искандеры" против гражданского населения Донетчины, среди раненых - ребенок.