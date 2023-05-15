Окупанти вдарили з авіації та "Іскандерів" по Донеччині, серед поранених - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення Донеччини, серед поранених - дитина, повідомили у ГУНП у Донецькій області, пише УНН.
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За даними поліції, армія рф вдарила по 13 населених пунктах області – містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Малотаранівка й Північне, селах Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське.
"Ворог завдав ударів з авіації, ракетних комплексів «Іскандер», реактивних систем залпового вогню, артилерії. Знищено та пошкоджено 64 цивільних об’єкти – 57 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі", - зазначили у поліції.
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зокрема напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську - зруйнували будинок, мешканці якого евакуювалися. Без жертв.
Як вказав Кириленко, на ранок 15 травня ситуація в області така:
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Пречистівка Вугледарської ТГ, Бурлацьке і Шевченко Комарської ТГ.
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- На Донецькому напрямку 3 людини поранено у Кураховому — у місті пошкоджені 7 багатоповерхівок. На території громади обстріляні також Острівське, Вовченка і Гірник. Вночі Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, відбувалися також обстріли Мар'їнки та Георгіївки.
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- На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу. У Торецькій ТГ пошкоджено 5 будинків: 2 у Північному і 3 у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки.
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- На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади — без жертв та руйнувань.
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За даними поліції, Костянтинівку окупанти атакували вчора крилатою ракетою «Іскандер-К», двоє людей дістали поранення. Окрім того, як вказали у поліції, сьогодні вночі місто обстріляли двома ракетами С-300, пошкодили будинок і школу. За попередніми даними, люди не постраждали.
Як повідомили у поліції, по Малотаранівці російські військові поцілили ракетою, пошкодили 16 приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила.
"З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили трьох цивільних мешканців, зокрема дитину. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі", - повідомили у поліції.
Доповнення
Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.