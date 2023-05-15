Оккупанты ударили из авиации и "Искандеров" по Донецкой области, среди раненых - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки применили авиацию и "Искандеры" против гражданского населения Донецкой области, среди раненых - ребенок, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, армия рф ударила по 13 населенным пунктам области – городах Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Краматорск, Курахово, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Малотарановка и Северное, селах Времовка, Дружба, Карловка, Уманское.
"Враг нанес удары из авиации, ракетных комплексов «Искандер», реактивных систем залпового огня, артиллерии. Уничтожено и повреждено 64 гражданских объекта – 57 жилых домов, критическую инфраструктуру, автомобили", - отметили в полиции.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в частности накануне россияне дважды запускали ракеты по Краматорску - разрушили дом, жители которого эвакуировались. Без жертв.
Как указал Кириленко, на утро 15 мая ситуация в области следующая:
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- На Волновахском направлении под обстрелами Пречистовка Угледарской ТГ, Бурлацкое и Шевченко Комарской ТГ.
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- На Донецком направлении 3 человека ранены в Курахово — в городе повреждены 7 многоэтажек. На территории громады обстреляны также Островское, Волченко и Горняк. Ночью Авдеевка подверглась обстрелу из Градов, происходили также обстрелы Марьинки и Георгиевки.
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- На Горловском направлении в Константиновке ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов, 7 многоэтажек и школа. В Торецкой ТГ повреждено 5 домов: 2 в Северном и 3 в Дружбе. В Часовоярской ТГ повреждены 3 дома.
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- На Лисичанском направлении ранен 1 человек и разрушен 1 дом в Северске. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской громады — без жертв и разрушений.
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По данным полиции, Константиновку оккупанты атаковали вчера крылатой ракетой «Искандер-К», два человека получили ранения. Кроме того, как указали в полиции, сегодня ночью город обстреляли двумя ракетами С-300, повредили дом и школу. По предварительным данным, люди не пострадали.
Как сообщили в полиции, по Малотарановке российские военные попали ракетой, повредили 16 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.
"Из артиллерии россияне накрыли Курахово, ранили трех гражданских жителей, в том числе ребенка. Пострадали частные и многоквартирные дома, админздания", - сообщили в полиции.
Дополнение
Всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.