росіяни поранили ще сімох жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти за 14 травня поранили ще сімох жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 14 травня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці, 3 у Кураховому і 1 у Дружківці", - написав Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.