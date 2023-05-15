россияне ранили еще семерых жителей Донецкой области

Цитата

"За 14 мая россияне ранили 7 жителей Донецкой области: 3 в Константиновке, 3 в Курахово и 1 в Дружковке", - написал Кириленко.

Еа данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.