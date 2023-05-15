россияне ранили еще семерых жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты за 14 мая ранили еще семерых жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 14 мая россияне ранили 7 жителей Донецкой области: 3 в Константиновке, 3 в Курахово и 1 в Дружковке", - написал Кириленко.
Еа данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.