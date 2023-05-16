Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 4 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Российские оккупанты за 15 мая убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения. В Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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«За 15 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области - в Авдеевке. Кроме того, в Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Еще 4 человека в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские оккупанты атаковали город Авдеевка, что в Донецкой области, попали в больницу. В результате обстрела погибли четыре человека.