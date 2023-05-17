Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще 7 ранили

Цитата

«За 16 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области. Кроме того, в Святогорске было эксгумировано тело 4 человек, погибших во время оккупации. Еще 7 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские оккупанты за 15 мая убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения. В Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации.