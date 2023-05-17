Донецкая область: оккупанты убили одного мирного жителя, еще 7 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Российские оккупанты за 16 мая убили одного мирного жителя Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения. В Святогорске были эксгумированы тела 4 человек, погибших во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
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«За 16 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области. Кроме того, в Святогорске было эксгумировано тело 4 человек, погибших во время оккупации. Еще 7 человек в области получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские оккупанты за 15 мая убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения. В Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации.