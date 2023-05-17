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За прошедшие сутки россияне 21 раз обстреляли Сумщину: за последнюю неделю зафиксировано 110 обстрелов области

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. За вчерашние сутки российские оккупанты совершили 21 обстрел Сумской области, били из минометов, артиллерии, гранатометов. Всего за последнюю неделю оккупанты обстреляли Сумскую область 110 раз. Об этом сообщили в Сумской ОВА в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Только за последнюю неделю – за период с 8 мая по 16 мая 2023 года российские войска в целом из артиллерийских и минометных установок 110 раз обстреляли Сумскую область.

За вчерашние сутки враг совершил 21 обстрел – из минометов, артиллерии, гранатометов", – говорится в сообщении.

Дополнение

Также в ОВА добавили, что ночью и утром обошлось без обстрелов.

Напомним

Российские оккупанты за 16 мая убили одного мирного жителя Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.

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