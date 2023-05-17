За прошедшие сутки россияне 21 раз обстреляли Сумщину: за последнюю неделю зафиксировано 110 обстрелов области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За вчерашние сутки российские оккупанты совершили 21 обстрел Сумской области, били из минометов, артиллерии, гранатометов. Всего за последнюю неделю оккупанты обстреляли Сумскую область 110 раз. Об этом сообщили в Сумской ОВА в Telegram, передает УНН.
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"Только за последнюю неделю – за период с 8 мая по 16 мая 2023 года российские войска в целом из артиллерийских и минометных установок 110 раз обстреляли Сумскую область.
За вчерашние сутки враг совершил 21 обстрел – из минометов, артиллерии, гранатометов", – говорится в сообщении.
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Также в ОВА добавили, что ночью и утром обошлось без обстрелов.
Напомним
Российские оккупанты за 16 мая убили одного мирного жителя Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.