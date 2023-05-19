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У небі над Україною за ніч знищено 16 з 22 ворожих "шахедів" і три "Калібри"

У небі над Україною за ніч знищено 16 з 22 ворожих "шахедів" і три "Калібри"

Київ • УНН

 • 635355 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Як вказано, у ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі.

Цитата

"Зафіксовано пуски 22 «шахедів» та шести «Калібрів». Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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