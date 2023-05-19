В небе над Украиной за ночь уничтожено 16 из 22 вражеских "шахедов" и три "Калибры"

Детали

Как указано, в ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море.

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"Зафиксированы пуски 22 «шахедов» и шести «калибров». В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.