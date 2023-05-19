На Сумщині загинули троє енергетиків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Сумській області під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків, повідомили в Міненерго у Telegram, пише УНН.
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"Під час огляду повітряної лінії 35 кВ «Юнаківка - Велика Рибиця» загинули троє працівників АТ «Сумиобленерго». Обставини з'ясовуються. У районі тривають бойові дії", - вказали в Міненерго.
При цьому у Сумській ОВА повідомили, що "сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи". "Обставини загибелі людей з'ясовуються", - зазначили в ОВА.
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