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На Сумщині загинули троє енергетиків

На Сумщині загинули троє енергетиків

Київ • УНН

 • 554769 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У Сумській області під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків, повідомили в Міненерго у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під час огляду повітряної лінії 35 кВ «Юнаківка - Велика Рибиця» загинули троє працівників АТ «Сумиобленерго». Обставини з'ясовуються. У районі тривають бойові дії", - вказали в Міненерго.

При цьому у Сумській ОВА повідомили, що "сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи". "Обставини загибелі людей з'ясовуються", - зазначили в ОВА.

Раніше

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.

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