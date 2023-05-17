Окупанти стали частіше обстрілювати Харківщину, Чернігівщину та Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає УНН.
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"За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.
Скажімо, за останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23", - повідомила Маляр у Telegram.
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За її словами, ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти.
"Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках", - резюмували Маляр.
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