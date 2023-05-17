Оккупанты стали чаще обстреливать Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области

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"За последний месяц враг увеличил обстрелы приграничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской.

Скажем, за последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область – 110. Черниговская – 29, Харьковская - 23", - сообщила Маляр в Telegram.

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По ее словам, вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из различных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты - садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых – дети.

"россия ведет войну без правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права. Кроме того, артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях", - резюмировали Маляр.

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