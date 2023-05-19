В Сумской области погибли трое энергетиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков, сообщили в Минэнерго в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Во время осмотра воздушной линии 35 кВ «Юнаковка - Большая Рыбица» погибли трое работников АО «Сумыоблэнерго». Обстоятельства выясняются. В районе продолжаются боевые действия", - указали в Минэнерго.
При этом в Сумской ОВА сообщили, что "сегодня около полудня в Юнаковской громаде в результате обстрелов погибли три гражданских лица". "Обстоятельства гибели людей выясняются", - отметили в ОВА.
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