В Сумской области погибли трое энергетиков

Детали

"Во время осмотра воздушной линии 35 кВ «Юнаковка - Большая Рыбица» погибли трое работников АО «Сумыоблэнерго». Обстоятельства выясняются. В районе продолжаются боевые действия", - указали в Минэнерго.

При этом в Сумской ОВА сообщили, что "сегодня около полудня в Юнаковской громаде в результате обстрелов погибли три гражданских лица". "Обстоятельства гибели людей выясняются", - отметили в ОВА.

Ранее

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы приграничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской.