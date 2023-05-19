Міненерго заявило про відключення світла у 10 областях, деякі - через ворожі обстріли

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Як зазначається, уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. "Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт", - ідеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами "не призвела до пошкоджень магістральних мереж". "Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході. Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення", - повідомили в компанії.

У Міненерго також зазначили, що триває терор прифронтових та прикордонних з рф територій. У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині, як повідомляється, під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Без постраждалих.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

На Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тис. споживачів, переважну більшість уже заживлено. Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

В Укренерго додали, що водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій. Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Наразі її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії. Національна енергетична компанія попросила перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно", - зазначили при цьому у Міненерго.

Як вказали в Укренерго, "у нічні та денні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу". За даними Міненерго, експорт до Молдови становить від 11 до 129 МВт, до Польщі - від 95 до 195 МВт. "Імпорт в Україну сьогодні відсутній", - зазначили в Укренерго.

Як повідомили у Міненерго, відновлено роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби. Пошкодження були виявлені на території Угорщини, ліквідацію порушень провели угорські енергетики.

Доповнення

Українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



