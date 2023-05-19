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На Дніпропетровщині росіяни пошкодили пожежну частину, постраждав рятувальник

На Дніпропетровщині росіяни пошкодили пожежну частину, постраждав рятувальник

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти в Дніпропетровській області під час чергової атаки на Україну пошкодили пожежну частину, постраждав рятувальник. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, передає УНН.

Цитата

«Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник», - написав Крук у Twitter.

Чергова ніч та черговий ракетний терор росіян. На Дніпропетровщині пошкоджено пожежну частину. Постраждав рятувальник.

Росія -держава терорист! #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/sU35Gwhs2M

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) May 19, 2023

Доповнення

Ворог поцілив у промислове підприємство у Кривому Розі, також через атаку рф виникла пожежа в адмінбудівлі. Серед постраждалих 64-річна жінка та 45-річний чоловік.

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