В Днепропетровской области россияне повредили пожарную часть, пострадал спасатель

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«Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. В Днепропетровской области повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель», - написал Крук в Twitter.

Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель.



Россия -государство террорист! #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/sU35Gwhs2M

Дополнение

Враг попал в промышленное предприятие в Кривом Роге, также из-за атаки рф возник пожар в админздании. Среди пострадавших 64-летняя женщина и 45-летний мужчина.