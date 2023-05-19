В Днепропетровской области россияне повредили пожарную часть, пострадал спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты в Днепропетровской области во время очередной атаки на Украину повредили пожарную часть, пострадал спасатель. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, передает УНН.
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«Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. В Днепропетровской области повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель», - написал Крук в Twitter.
Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель.
Россия -государство террорист! #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/sU35Gwhs2M
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Враг попал в промышленное предприятие в Кривом Роге, также из-за атаки рф возник пожар в админздании. Среди пострадавших 64-летняя женщина и 45-летний мужчина.