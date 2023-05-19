Унаслідок нічної атаки на Кривий Ріг є влучання та постраждалі - ОВА

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Ворог поцілив у промислове підприємство у Кривому Розі, а також через атаку рф виникла пожежа в адмінбудівлі. Серед постраждалих 64-річна жінка та 45-річний чоловік. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Цитата

"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - йдеться у повідомленні. 

Також голова Дніпропетровської ОВА зазначає, що через влучання суттєвих руйнувань зазнали цехи підриємства, знищено обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Нагадаємо 

У Кривому Розі було чутно вибухи вночі. 

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