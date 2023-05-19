В результате ночной атаки на Кривой Рог есть попадания и пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Враг попал в промышленное предприятие в Кривом Роге, а также из-за атаки рф возник пожар в админздании. Среди пострадавших 64-летняя женщина и 45-летний мужчина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - говорится в сообщении.
Также глава Днепропетровской ОВА отмечает, что из-за попадания существенные разрушения получили цеха предприятия, уничтожено оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор укрощают огонь.
Напомним
В Кривом Роге были слышны взрывы ночью.