Минэнерго заявило об отключении света в 10 областях, некоторые - из-за вражеских обстрелов

Детали

Как отмечается, ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар по всей территории страны. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области из-за падения обломков ударного БпЛА частично обесточен 1 населенный пункт", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что очередная ночная атака россиян ракетами и дронами "не привела к повреждениям магистральных сетей". "Однако, сегодня днем обстрелами были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из электростанций на востоке. В результате обстрелов врага также повреждениям подвергаются и распределительные сети в прифронтовых и приграничных областях. Продолжается их восстановление", - сообщили в компании.

В Минэнерго также отметили, что продолжается террор прифронтовых и приграничных с рф территорий. В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрелов обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов есть отключения света в Николаевской и Днепропетровской области.

В Харьковской области, как сообщается, под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков. Без пострадавших.

В результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Киевской области из-за технологических нарушений было отключено более 20 тыс. потребителей, подавляющее большинство уже запитано. Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для 30,4 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

В Укрэнерго добавили, что одновременно продолжается ремонтная кампания на ряде атомных и тепловых электростанций. Из-за совокупности этих факторов уменьшился объем производства электроэнергии. Сейчас ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, но для сохранения баланса в вечерние часы необходимо экономное потребление электроэнергии. Национальная энергетическая компания попросила перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.

"Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", - отметили при этом в Минэнерго.

Как указали в Укрэнерго, "в ночные и дневные часы при сниженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу". По данным Минэнерго, экспорт в Молдову составляет от 11 до 129 МВт, в Польшу - от 95 до 195 МВт. "Импорт в Украину сегодня отсутствует", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, возобновлена работа межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась за прошедшие сутки. Повреждения были обнаружены на территории Венгрии, ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики.

Дополнение

Украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр", сообщили в Воздушных силах ВСУ.



