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росіяни атакували Львівщину "шахедами", ціллю був об'єкт критичної інфраструктури

росіяни атакували Львівщину "шахедами", ціллю був об'єкт критичної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 19 травня атакували Львівську область ударними дронами типу Shahed. Спрацювали сили й засоби ППО. Ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Цитата

«Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», - написав Козицький у Telegram.

Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook прокоментував "вибух, який було чутно у Львові близько 4 години ранку".

«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами. Постраждалих немає», - повідомив Садовий.

Доповнення

За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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