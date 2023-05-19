росіяни атакували Львівщину "шахедами", ціллю був об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 19 травня атакували Львівську область ударними дронами типу Shahed. Спрацювали сили й засоби ППО. Ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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«Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», - написав Козицький у Telegram.
Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook прокоментував "вибух, який було чутно у Львові близько 4 години ранку".
«За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами. Постраждалих немає», - повідомив Садовий.
Доповнення
За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.