россияне атаковали Львовскую область "шахедами", целью был объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские оккупанты в ночь на 19 мая атаковали Львовскую область ударными дронами типа Shahed. Сработали силы и средства ПВО. Целью был объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.
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«Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали «шахеды». Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет», - написал Козицкий в Telegram.
Андрей Садовый на своей странице в Facebook прокомментировал "взрыв, который был слышен во Львове около 4 часов утра".
«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет», - сообщил Садовый.
Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.