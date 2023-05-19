россияне атаковали Львовскую область "шахедами", целью был объект критической инфраструктуры

Цитата

«Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали «шахеды». Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет», - написал Козицкий в Telegram.

Андрей Садовый на своей странице в Facebook прокомментировал "взрыв, который был слышен во Львове около 4 часов утра".

«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет», - сообщил Садовый.

Дополнение

По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.