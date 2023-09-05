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Враг из артиллерии обстрелял два района Днепропетровщины. Есть разрушения

Враг из артиллерии обстрелял два района Днепропетровщины. Есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вчера россияне из артиллерии били по Синельниковскому району и Никопольщине, есть разрушения жилья, однако обошлось без пострадавших, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером агрессор обстрелял Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Туда полетели снаряды из "Урагана". Один из них попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены. Горела хозяйственная постройка – пожар потушили. Побит мотоцикл", - сообщил Лысак.

Также, по его словам, дважды из тяжелой артиллерии враг целился по Никополю.

"К счастью, везде обошлось без пострадавших", - добавил он.

Дополнение

Российские оккупанты вчера вечером нанесли 2 удара управляемыми авиабомбами по селу Чернещина в Харьковской области. Разрушено здание детсада рядом со школой.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 88 ударов по 26 городам и сёлам Запорожской области. Из-за вражеского обстрела Малой Токмачки погибла 74-летняя женщина.

Российские войска обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки 57 раз, ранен ребенок.

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