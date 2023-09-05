Армія рф випустила по Херсонщині 227 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські війська обстріляли Херсонську область за минулу добу 57 разів, поранено дитину, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - написав Прокудін у Telegram.
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російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пунку у Бериславському районі.
"Через російську агресію 1 дитина дістала поранення", - повідомив Прокудін.
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На Херсонщині медики борються за життя хлопчика, який потрапив під обстріл окупантів.