Армія рф випустила по Херсонщині 227 снарядів

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"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - написав Прокудін у Telegram.

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російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пунку у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 дитина дістала поранення", - повідомив Прокудін.

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На Херсонщині медики борються за життя хлопчика, який потрапив під обстріл окупантів.