Армия рф выпустила по Херсонской области 227 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские войска обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки 57 раз, ранен ребенок, сообщил во вторник глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - написал Прокудин в Telegram.
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российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии 1 ребенок получил ранения", - сообщил Прокудин.
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В Херсонской области медики борются за жизнь мальчика, который попал под обстрел оккупантов.