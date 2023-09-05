Армия рф выпустила по Херсонской области 227 снарядов

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"За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 227 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 ребенок получил ранения", - сообщил Прокудин.

Дополнение

В Херсонской области медики борются за жизнь мальчика, который попал под обстрел оккупантов.