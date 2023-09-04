На Херсонщині медики борються за життя хлопчика, який потрапив під обстріл окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Через ворожий обстріл селища Сонячне Херсонської області минулої доби поранення отримав 11-річний хлопчик. Про це у понеділок повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє УНН.
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“На Херсонщині ще одна дитина постраждала через російські обстріли. Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик”, — йдеться у повідомлені у Telegram.
Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні.
“Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя”, — зазначив Прокудін.
Доповнення
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 57 разів, є загиблий та постраждалі — серед них дитина.