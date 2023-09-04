На Херсонщине медики борются за жизнь мальчика, который попал под обстрел оккупантов

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“На Херсонщине еще один ребенок пострадал из-за российских обстрелов. Вчера в поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик”, — говорится в сообщении в Telegram.

Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также ранения ног. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу.

“Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье”, — отметил Прокудин.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 57 раз, есть погибший и пострадавшие — среди них ребенок.