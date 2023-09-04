росіяни атакували заклад освіти у Херсоні, по області випустили 271 снаряд: є жертва

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"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", - повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - зазначив голова ОВА.

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