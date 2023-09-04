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росіяни атакували заклад освіти у Херсоні, по області випустили 271 снаряд: є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську областьі 57 разів, є загиблий та постраждалі - серед них дитина, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів", - повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - зазначив голова ОВА.

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