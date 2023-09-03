Під ворожий удар на Херсонщині потрапила родина: чоловік загинув, жінка з дитиною - у лікарні

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"Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні", - повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

"Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

У МВА повідомляли, що внаслідок обстрілу Херсона російськими військами поранено людину.