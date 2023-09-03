Под вражеский удар в Херсонской области попала семья: мужчина погиб, женщина с ребенком - в больнице

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"Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы в больницу", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, также травмы лица получил 37-летний местный житель.

"Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца", - отметил глава ОВА.

Дополнение

В ГВА сообщали, что в результате обстрела Херсона российскими войсками ранен человек.