Под вражеский удар в Херсонской области попала семья: мужчина погиб, женщина с ребенком - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские войска продолжают атаковать Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие, сообщил в воскресенье глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы в больницу", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, также травмы лица получил 37-летний местный житель.
"Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца", - отметил глава ОВА.
Дополнение
В ГВА сообщали, что в результате обстрела Херсона российскими войсками ранен человек.