россияне атаковали учебное заведение в Херсоне, по области выпустили 271 снаряд: есть жертва

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"За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - указал глава ОВА.

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