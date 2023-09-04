россияне атаковали учебное заведение в Херсоне, по области выпустили 271 снаряд: есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 57 раз, есть погибший и пострадавшие - среди них ребенок, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - указал глава ОВА.
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