Ворог з артилерії обстріляв два райони Дніпропетровщини. Є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Вчора росіяни з артилерії гатили по Синельниківського району та Нікопольщині, є руйнування житла, проте обійшлось без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вчора надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану". Один з них поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені. Горіла господарська споруда – пожежу загасили. Побитий мотоцикл", - повідомив Лисак.
Також, за його словами, двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю.
"На щастя, всюди минулося без постраждалих", - додав він.
Доповнення
Російські окупанти вчора вечері завдали 2 удари керованими авіабомбами по селу Чернещина у Харківській області. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою.
Минулої доби російські війська здійснили 88 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. Через ворожий обстріл Малої Токмачки загинула 74-річна жінка.
Російські війська обстріляли Херсонську область за минулу добу 57 разів, поранено дитину.
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